LeBron James con Air Force 1 e giacca Tiffany x Nike, cosa sappiamo

Svelati sui social nuovi pezzi in argento

GUARDA ANCHE

Tutti i video di moda

Dopo giorni di post in cui vari utenti hanno immaginato il contenuto della seducente scatola di scarpe verde Tiffany (su Instagram ne sono apparse davvero di favolose), le scarpe hanno fatto la loro comparsa prima sulla pagina ufficiale di Tiffany & Co. e poi ai piedi del giocatore dell'NBA e a quelli di Alexandre Arnault, figlio di Bernard e tra i più alti dirigenti dell'azienda di gioielleria acquisita da qualche anno da LVMH, tra gli spettatori dell'ultimo match dei Knicks.

Dal campo di basket, l'entusiasmo è rimbalzato nuovamente sul terreno virtuale dei social con il lancio di una più estesa campagna di marketing Tiffany & Co. in cui compaiono un fischietto, un calzascarpe, un dubrae per i lacci, una spazzola da scarpe, tutti in argento e tutti con un prezzo contenuto sotto i cinquecento dollari (anche le scarpe, in Italia, costeranno poco meno di quattrocento euro). Quel che conta, per i collezionisti, i modaioli, gli sportivi, gli appassionati di trend, non sarà il prezzo ma la velocità d'acquisto perché gli articoli non saranno disponibili ovunque e saranno realizzati in edizione limitata.