Piqué, dopo Shakira avrebbe tradito Clara Chia Martì con l'avvocata

Gerard Piqué traditore seriale? Così sembrerebbe stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, secondo le quali la donna con la quale l’ex calciatore del Barcellona ha tradito Shakira , sarebbe stata a sua volta tradita da Piqué con l’avvocato che sta seguendo la causa di separazione dalla cantante sudamericana. C’è materiale per una telenovela o per una serie tv drama di ultima generazione, ma intanto il gossip impazza e c’è già chi parla di “karma”, in particolare esultano i fan di Shakira ma le notizie non sono ancora state confermate. Di sicuro, né Piqué né Shakira stanno facendo niente per mantenere un basso profilo.

Piqué e Clara Chía Martì

Il matrimonio di Shakira con l’ex calciatore sarebbe andato definitivamente in frantumi per la relazione condotta da Piqué con la giovanissima Clara Chía Martí. Da qui è nata la nota di Shakira, che paragona la sua rivale in amore a un orologio Casio e se stessa a un Rolex, tra le altre cose. Ma la canzone, che ha fatto il boom di stream quando è uscita e ha creato così tanto clamore, potrebbe già essere obsoleta. A svelare il triangolo amoroso spagnolo è stato il giornalista Jordi Martin, che tramite i social ha lanciato la bomba dirompente per il mondo del gossip: “La conosci, Gerard? Non stupirti, quindi, se Shakira ti butta addosso il mondo intero”. Pronti via, le dichiarazioni del cronista sono diventate virali in pochissime ore e in Spagna da giorni non si parla d’altro che del possibile ennesimo tradimento di Piqué. L’avvocato con la quale Piqué avrebbe tradito Clara Chía Martí è altrettanto giovane e probabilmente inesperta del mondo del gossip, tanto che non appena la notizia è iniziata a circolare ha immediatamente reso privato il suo profilo.