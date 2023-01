Liam Gallagher: “Con i social gli anni ’90 sarebbero stati uno schifo"

Dopo Gwyneth Paltrow (che ha recentemente dichiarato al Late Late Show di James Corden di rimpiangere i Nineties perché privi di social network e smartphone), si aggiunge al coro di nostalgici anche l’ex frontman degli Oasis. Liam Gallagher ha risposto a una fan su Twitter che gli ha posto la seguente domanda: "Quanto pensi che sarebbero stati diversi gli anni '90 con i social media?”. La sua risposta è stata senza mezzi termini, come è solito per il musicista inglese, da sempre sprovvisto di peli sulla lingua

Liam Gallagher è sicuro di una cosa: se negli anni Novanta ci fossero stati i social network, quel decennio sarebbe stato “uno schifo”. E virgolettiamo “uno schifo” benché le parole esatte dell'ex frontman degli Oasis siano state ben più volgari, come vi riporteremo (censurandole) più avanti.



Dopo Gwyneth Paltrow - che ha recentemnete dichiarato al Late Late Show di James Corden di rimpiangere i Nineties proprio perché privi di social network e smartphone - si aggiunge quindi al coro di nostalgici che rievocano con la lacrimuccia il purismo analogico targato anni Novanta anche il fratello di Noel.



Liam Gallagher ha risposto a una fan su Twitter che gli poneva la seguente domanda: "Quanto pensi che sarebbero stati diversi gli anni '90 con i social media?”. La sua risposta è stata senza mezzi termini, come è solito per il musicista inglese che da sempre dimostra di non avere peli sulla lingua.

Ha affermato che i social media avrebbero causato non pochi problemi se fossero esistiti allora. Di certo ne avrebbero causati a lui, dato che il Liam Gallagher degli anni ’90 - più giovane e meno “saggio” di quello di oggi - ne avrebbe potute scrivere veramente di ogni tipo, colore e gravità… E, come si sa, verba volant scripta manent. E anche su Twitter scripta manent, pure se cancelli dato che c’è lo screenshot, una delle più potenti armi di distruzione di idoli delle masse che esistano oggigiorno. Lo screenshot è capace di disintegrare in un nanosecondo dal prestigio delle star alla rispettabilità di qualsiasi comune mortale.



Alla domanda di una sua follower su Twitter (il cui nome dell’account è Verz) relativa a quanto pensa che sarebbe andato diversamente il decennio dei Novanta con annesso mondo social, Liam Gallagher ha risposto: "Sarebbe stato uno schifo e saremmo stati tutti in prigione". In verità il musicista ha usato la parola "sh**e", un po' più forte rispetto a "schifo", ecco.

Dopodiché un altro utente di Twitter ha chiesto al musicista quale fosse la "cosa migliore" nel chattare con i suoi fan su quella piattaforma social. "Lo adoro, sento l'amore", ha risposto lui, corredando il suo tweet con un cuoricino rosso. Quindi Liam Gallagher non è contro i social network, come dimostra ampiamente usando Twitter spesso e volentieri.



