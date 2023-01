Addio a Gosaku Ota, il disegnatore di Mazinga e Goldrake aveva 74 anni

Spettacolo

Si è spento all’età di 74 anni Ichiro Mizuki, il cantante giapponese conosciuto in patria come “l’imperatore delle canzoni degli anime”. Pochi mesi fa gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni, che si è aggravato rapidamente. Voce originale delle sigle di alcuni dei cartoni animati con cui sono cresciuti intere generazioni in tutto il mondo, da Mazinga Z a Capitan Harlock, Tekkaman, Voltron, Jeeg Robot D’Acciaio, che in Italia poi sono state rifatte da Cristina D’Avena