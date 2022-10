“ Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico” ha scritto Miriam Leone su Instagram, a corredo di un selfie in cui appare acqua e sapone. “ Mostrarsi imperfetti un super potere per essere liberi dalle migliaia di specchi riflessi che ci vorrebbero perfetti”. Una foto scattata appena sveglia, come ha spiegato l'attrice, dopo una notte sul set con trucco ed effetti speciali, “ancora tutta stropicciata dal sonno, ma trovo utile condividere naturalezze e imperfezioni per aiutarci a riprenderci il nostro potere di essere umani, per abbracciare le nostre comuni fragilità” ha scritto. “Siamo anche questo. Piccolo reminder quotidiano mentre la luce di Palermo mi riscalda”. Tanti i commenti da parte dei sui follower. “Vera ancora più bella”, “Sono le imperfezioni a rendere uniche le persone”, “Grazie per questo messaggio”, si legge sotto il post pubblicato dall'ex Miss Italia. Ma c'è anche ci fa notare: “Dove sono le imperfezioni?” e “Con tutto il rispetto “ è facile quando di difetti non ne hai ”. Tra i tanti commenti spicca anche quello del marito di Miriam Leone, Paolo Carullo , che ha lasciato una semplice emoticon a forma di cuore. Il matrimonio tra i due è stato celebrato a novembre scorso.

Agli ultimi David di Donatello, lo scorso maggio, Miriam Leone ha raccolto i suoi capelli in una pettinatura bon ton, in perfetto accordo con lo stile dell'abito Maison Valentino e i gioielli Bulgari scelti per l'occasione

Miriam Leone ha tagliato i suoi capelli e per l'estate ha rivisto anche il suo colore che passa dall'iconico rosso brillante a un rosso rame con sfumature arancioni. Il bob lungo realizzato da Davide Diodovich, hair stylist di fama internazionale, è stato poi acconciato con onde morbide per un effetto seducente e naturale. L'attrice ha scritto su Instagram che, dopo tanti anni di pettinature legate a esigenze di copione, questo è il primo taglio che fa per sé stessa

L'apprezzata attrice e presentatrice televisiva catanese ha mostrato ai suoi follower il suo nuovo hairstyle: un caschetto di media lunghezza acconciato con onde morbide. La trentasettenne ha cambiato molte volte look negli anni, specie per esigenze sceniche, ma ora il nuovo taglio è una scelta tutta per sé. Ecco una carrellata dei tagli e dei colori più belli sfoggiati negli anni a cura di Vittoria Romagnuolo

Miriam Leone, il rapporto con il proprio viso

Nonostante sia molto bella, Miriam Leone non ha sempre amato il proprio aspetto fisico. In un'intervista al Corriere della Sera aveva spiegato: “Al liceo mi prendevano in giro per le mie sopracciglia folte. Mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese. Oggi è divertente perché ho un'età, ma ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia. La gente mi vede bella e non riesco a capire. Non sono mai contenta del mio aspetto” ha dichiarato, segno che ciascuno di noi può avere le proprie insicurezze, indipendentemente dall'aspetto. "Avevo la vocazione dell'attrice ma ho fatto di tutto per non diventarlo, temevo il fallimento, non sapevo da dove cominciare", aveva aggiunto Miriam Leone, incoronata Miss Italia nel 2008.