Matthew Perry si scusa con Keanu Reeves

Matthew Perry si è scusato pubblicamente con Keanu Reeves dopo le innumerevoli polemiche che si sono levate sul web alla notizia che l'attore di Friends ha augurato la morte all’interprete di Neo di Matrix.



Forse Matthew Perry non sapeva che l'attore più amato dalla rete e dal pubblico in generale oggi è proprio lui, Keanu Reeves. E non soltanto perché da molti è parecchio apprezzato per il suo lavoro ma anche per essere una mosca bianca a Hollywood.

Parliamo dell'ormai proverbiale gentilezza e bontà del divo più anti-divo che esista, una persona che si prende la briga di andare al matrimonio dei suoi fan, un uomo che anziché rifiutare di firmare un autografo trascorre un'ora a chiacchierare con un ragazzino in aeroporto.

Sono tanti i momenti in cui Keanu Reeves ha dimostrato di essere una rarità in quel mondo che spesso fa parlare di sé non certo per gentilezza, bontà ed empatia con gli altri, ossia lo showbusiness...



Ma forse Matthew Perry non ne era conoscenza, altrimenti nel suo libro autobiografico che sta per uscire mai avrebbe pensato di offendere proprio lui, l'eroe buono in mezzo a tutti quegli antieroi hollywoodiani.



Secondo il magazine americano Page Six, la star della sitcom Friends avrebbe scritto nel suo memoir degli insensati e deprecabili attacchi al collega, addirittura arrivando ad augurargli la morte.



Il libro autobiografico del Chandler di Friends (che prima di questa uscita infelice era uno dei più simpatici del cast della serie televisiva assai gettonata negli anni ’90) è atteso per il prossimo 1° novembre.