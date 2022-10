Beyoncé, Angela Bassett e le altre: i look per Wearable Art Gala

7/15 ©Getty

Chloe Bailey sui social si è definita “Pretty in Pink”, citando un cult del cinema degli anni Ottanta. La cantautrice ha optato per una delle tonalità più viste in questa stagione, specie sui red carpet, per il suo abito tutto volume Aje. L'abito da sera lascia vedere un accessorio in strass super deducente e mette in risalto le décolleté con fiocco brillante Mach & Mach, un bestseller dell'apprezzato brand di calzature

