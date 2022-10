14/15 ©IPA/Fotogramma

Anche dopo il clamore che ha caratterizzato la stagione della sua messa in onda, Squid Game continua a far parlare di sé, specie in vista di un sequel. Le tute verdi dei partecipanti al gioco collettivo mortale, con tanto di scarpe Vans bianche, sono un perfetto costume da vittima per Halloween. Ecco com'era il look delle donne dello show: in primo piano, la coreana HoYeon Jungcon, alias 067