Gwyneth Paltrow in vacanza in Umbria

Vacanze italiane per Gwyneth Paltrow , che ha deciso di trascorrere nel nostro Paese qualche giorno di relax in occasione del suo 50simo compleanno. Un traguardo importante, che la straordinaria attrice americana ha scelto di festeggiare in Italia e, precisamente, in Umbria . Niente mondanità, quindi, per la diva di Hollywood, che ha optato per il “polmone verde” per concedersi una vacanza all’insegna del divertimento, del riposo e, soprattutto, dell’arte e del buon vino, durante la quale non sono mancati anche alcuni piccoli imprevisti che l’attrice ha prontamente documentato sui social.

La vacanza di Gwyneth Paltrow in Umbria

Gwyneth Paltrow non è arrivata da sola in Italia. Con lei ha portato anche un gruppo formato da amici e familiari, persone a lei care che ha voluto con sé per festeggiare un compleanno di cifra tonda così importante. L’attrice è arrivata in Italia accompagnata, ovviamente, anche dal suo attuale marito, Brad Falchuk, produttore che da qualche anno le sta vicino. Quello di Gwyneth Paltrow in Umbria è stato un viaggio on the road, per il quale l’attrice ha deciso di prendere a noleggio una serie di auto, tutte Alfa Romeo, da assegnare alla comitiva. Nulla lasciato al caso per la Paltrow, che non ha dato molti dettagli della sua vacanza umbra. L’amore dell'attrice per questa parte d’Italia è noto da sempre, tanto che da tempo circola voce che potrebbe addirittura aver comprato una casa proprio in Umbria. Non è dato sapere dove abbia alloggiato, visto che il viaggio è stato coperto dalla più assoluta riservatezza, ma alcuni scatti sono stati divertenti ed esilaranti.