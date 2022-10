Lena Headey de Il Trono di Spade, si è sposata in Italia

La star di Game of Thrones per l'occasione ha radunato in Puglia un gruppo ristretto di amici e parenti. Per la quarantanovenne si tratta del terzo matrimonio

Fiori d'arancio per Lena Headey e Marc Menchaca che hanno coronato in Italia, più precisamente in Puglia, il loro sogno d'amore. L'attrice, nota per aver interpretato la celebre regina Cersei Lannister ne Il Trono di Spade, si è unita in matrimonio con l'attore di Ozark, suo compagno da due anni. Alla cerimonia, che si è svolta lo scorso 6 ottobre, gli sposi hanno voluto pochi invitati ma tra essi non potevano mancare i compagni di set dello show HBO tra cui Sophie Turner ed Emilia Clarke.



La reunion de Il Trono di Spade in Puglia vedi anche Miriam Leone, le foto delle nozze su Instagram per il 1° anniversario A distanza di qualche giorno, online sono apparsi gli scatti di Lena Headey e Marc Menchaca in abiti nuziali nel giorno delle loro nozze nel Belpaese in pieno italian style.

Una cerimonia intima ma curata nei minimi dettagli, questa la sensazione che si respira a una prima occhiata con gli sposi che hanno pronunciato le promesse all'aperto, complice il clima ancora caldo della Puglia. La Headey, quarantanove anni, ha scelto un abito bianco del brand Galvan stile slip dress con le spalline sottili, un modello che ha messo in evidenza i tatuaggi sulle spalle e sulla schiena dell'attrice. Sul capo la sposa ha indossato un accessorio floreale dai colori tenui, diversi da quelli del bouquet, più variopinto. Lo sposo ha invece optato per un abito tre pezzi, con gilet e cravatta rossa, e durante la giornata ha indossato un cappello con la falda stile cowboy. Per la cerimonia sono giunti in Italia i parenti della coppia e gli attori che hanno condiviso con loro un pezzo della loro carriera. I fan di Game of Thrones avranno certamente apprezzato la presenza all'evento di Sophie Turner e Joe Jonas, di Emilia Clarke, Conleth Hill e Peter Dinklage, gli ultimi due interpreti di Varys e Tyrion Lannister nella trasposizione per il piccolo schermo della saga fantasy.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Game of Thrones & House of the Dragon (@houseofthedragondaily)