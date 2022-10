Ballando con le stelle 2022: concorrenti e cast del programma

6/15

Dario Cassini è un comico abituato a stare sui palchi televisivi come quelli di Zelig, Colorado e Le iene e non solo: qualcuno si ricoderà il suo volto in storiche fiction come Don Matteo, Ho sposato uno sbirro, Fuoriclasse, Rex, Non ho niente da perdere e molte altre. Per l'occasione, indosserà anche gli abiti di aspirante ballerino e ci farà divertire insieme alla sua maestra, Lucrezia Lando.