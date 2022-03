Il ballerino e coreografo ucraino-americano, che lo scorso febbraio si trovava nel Paese assediato, da Los Angeles torna in Europa per dare assistenza agli sfollati in fuga dal conflitto. L'appello: "La situazione sta peggiorando, aiutateci"

Raccolte fondi, appelli per la pace, manifestazioni di dissenso: il mondo dello spettacolo continua a mobilitarsi per la guerra in Ucraina. C'è anche chi torna in Europa per aiutare il proprio Paese. È il caso di Maksim Chmerkovskiy. Il ballerino e coreografo ucraino-americano, star della versione statunitense di "Ballando con le stelle", è partito nei giorni scorsi da Los Angeles, in direzione Polonia, per aiutare i profughi ucraini con la sua associazione di beneficenza Baranova27, che prende il nome dall'indirizzo di casa quando viveva nella città di Odessa