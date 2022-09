Andrea Delogu respinta al ristorante: ecco com'è andata

La conduttrice televisiva ha raccontato sui social network di essere stata respinta dai titolari di una trattoria a Roma a causa del suo abbigliamento. "Sono stata cacciata da un ristorante perché ero in tuta” ha affermato su TikTok. La versione del titolare del ristorante, intervistato dal Corriere della Sera, è invece diversa

Andrea Delogu ha raccontato su TikTok di essere stata respinta da una trattoria di Roma a causa del suo abbigliamento: la conduttrice televisiva indossava una tuta sportiva.

"Sono stata cacciata da un ristorante perché ero in tuta”, ha detto Delogu in un video postato su TikTok (video che potete guardare in fondo a questo articolo). È successo venerdì 23 settembre, all'ora di cena: stava tornando dall'allenamento in palestra quando si è fermata nel ristorante situato sotto casa sua, un locale che ha aperto i battenti da poco tempo.



"Finisco la palestra, ero vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e così volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Lei mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”, queste le parole di Andrea Delogu.



"Come pieno?", ricevendo come risposta la seguente: "Sì, sì. Avreste dovuto prenotare, ecco il bigliettino, la prossima volta chiamate", le avrebbe detto la titolare del ristorante. A quel punto Delogu, dopo essersi allontanata, ha provato a telefonare al locale per prenotare un tavolo per tre persone. Dato che dall'altro capo del telefono non le hanno detto di essere al completo ma, anzi, le hanno accettato la prenotazione, la conduttrice ha chiarito: "Sono una delle due persone venute prima". "Perché ha mentito?", questo è l'interrogativo che si pone Andrea Delogu. "Mi chiedo ma nel 2022 parliamo ancora di dress code? La cosa che mi dà più fastidio, comunque, è la balla. Dimmi che c'è un dress code allora, mi ha fatto arrabbiare la bugia, ci sono rimasta male", ha concluso.



In queste ore è uscita un'intervista al titolare del ristorante accusato da Andrea Delogu di averla respinta a causa dell'abbigliamento. Clarida Salvatori, giornalista del Corriere della Sera, ha interpellato il proprietario della trattoria di Prati, che afferma che le cose sarebbero andate diversamente.

«Questa storia mi ha ferito più di una coltellata. È da poco che siamo aperti e figuriamoci se mando via qualcuno dal mio ristorante. Qui da me entrano tutti, senza colore politico o di genere. Fuori ho esposto la bandiera Rainbow. Accolgo cani e bambini più di proprietari e genitori. Io poi vivo in calzoncini e maglietta, pensa se caccio persone perché vengono in tuta... È stato tutto un grandissimo fraintendimento che ho cercato di spiegare a loro con un messaggio» dichiara al Corriere il titolare del ristorante romano, Luciano Bracciantini.



I titolari del ristorante: «Non è affatto andata così. Un attacco senza motivo»

«Da me mangiano tutti. Mi occupo di ristorazione da anni e so come ci si comporta con i clienti. Quando la coppia è venuta a chiedere avevamo tutti i tavoli prenotati, davvero. Poco dopo me ne hanno disdetto uno e quindi alla telefonata successiva abbiamo detto di sì. L'unico nostro errore è stato non dire subito che nel frattempo c'era stata una disdetta», prosegue il ristoratore intervistato dal Corriere. «Nel messaggio che ho inviato, ho raccontato cosa era accaduto e invitavo anche la signora e il suo accompagnatore a venire a bere un bicchiere di vino offerto da noi e a venire a parlare dell'accaduto davanti a un piatto di spaghetti». La signora che collabora con il titolare - colei che venerdì scorso ha parlato con Andrea Delogu - non capisce come sia potuto accadere ciò che in queste ore li sta travolgendo a livello mediatico.

«Proprio io ho parlato con lei e quando ho letto la notizia sui social ho pensato che non potevamo essere noi, perché non era affatto andata così. Un attacco senza motivo», ha raccontato al Corriere la collaboratrice di Luciano Bracciantini.



Di seguito potete guardare il video postato da Andrea Delogu sul suo profilo di TikTok.