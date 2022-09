Secondo la CNN, Tom Brady e Gisele Bundchen sono separati in casa

Crisi del 13esimo anno per Tom Brady e Gisele Bundchen: il quarterback ammette le sue mancanze familiari Condividi

Ci sarebbe aria di crisi tra Tom Brady e Gisele Bundchen. A riportare l'indiscrezione, che ha trovato un lieve riscontro in alcune dichiarazioni della modella, è stata la CNN, secondo la quale i due starebbero vivendo da separati in casa. Il campionissimo del football americano e la top model brasiliana sono una delle coppie più ammirate dello showbiz mondiale ma starebbero attraversando una fase negativa del loro rapporto che, pare, scaturisca dalla scelta di Brady di continuare con la sua carriera agonistica, nonostante abbia già annunciato diverse volte la volontà di interrompere. È considerato il miglior giocatore di tutti tempi, è il più pagato, ma probabilmente la modella vorrebbe che facesse un passo indietro per supportare maggiormente la famiglia.

Le ultime indiscrezioni sul loro rapporto approfondimento Gisele Bündchen torna sulla copertina di una rivista dopo anni Si sa ancora molto poco di quello che sta succedendo a casa di Tom Brady e Gisele Bundchen ma alcune voci che arrivano dagli Stati Uniti indicano che la loro rottura potrebbe essere arrivata a un livello avanzato. Infatti, se da una parte la CNN parla di una separazione di fatto all’interno della stessa casa, altre indiscrezioni dicono che addirittura i due starebbero vivendo in case diverse. Pare, infatti, che Gisele Bundchen abbia lasciato la casa di Tampa, in Florida, per trascorrere un periodo in Costa Rica, dove i coniugi hanno acquistato una villa tempo fa. Il quarterback è particolarmente impegnato con la sua squadra e questo toglie tempo alla vita familiare, facendo infuriare sua moglie. Voci di crisi circolavano già ad agosto, quando l’allenatore di Brady, Todd Bowles, aveva detto che il suo giocatore aveva preso 11 giorni di pausa per “risolvere questioni personali”.

Le dichiarazioni della coppia GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip In un podcast, Tom Brady ha ammesso che la sua presenza familiare risente dell'attività lavorativa: “Da agosto a gennaio non ho una vita. Negli ultimi 23 anni non ho festeggiato un Ringraziamento né un Natale con le persone che amo. Non riesco a partecipare a matrimoni e nemmeno a funerali. Credo che tutti, a un certo punto della vita, si dicano: ‘Sai che c’è? Ne ho abbastanza, è tempo di andare avanti e buttarsi in qualcos’altro’”. Parole che potrebbero nascondere un messaggio per sua moglie.