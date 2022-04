Gisele Bündchen torna sulla copertina di una rivista dopo anni

La supermodella brasiliana, che aveva detto addio alle passerelle nel 2015, ha raccontato alla rivista statunitense com'è la sua nuova vita a quarant'anni Condividi

“Una splendida quarantenne”: mai definizione fu più adatta per Gisele Bündchen, icona della moda globale e seconda brasiliana più influente al mondo, dopo la leggenda del calcio Pelé. C'è da scommettere però, che, a quarantadue anni, e con una carriera ancora molto lunga davanti, Gisele si sia fissata l'obiettivo di arrivare al vertice di questa speciale classifica, come dimostrano gli scatti per la cover di V Magazine che ospita il ritorno da protagonista della top model sulle copertine patinate dopo anni di assenza. Gisele, che aveva salutato le passerelle nel 2015, non ha comunque smesso di lavorare nella moda, come molte altre sue illustri colleghe di fama internazionale e negli scatti di Blair Getz Mezibov è più bella che mai.



FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Tanti auguri Gisele Bündchen la top model brasiliana compie 40 anni La supermodella di origini tedesche è nata nel Rio Grande do Sul il 20 luglio del 1980. Angelo di Victoria’s Secret per diversi anni, moglie del campione Nfl Tom Brady, madre di due figli, ambasciatrice Onu e donna impegnata nel mondo dell’ecologia, ha fatto di se stessa un vero e proprio marchio diventando la top più pagata nella storia. E ha scelto di festeggiare il suo compleanno proprio in nome dell'ambiente. 'Ho deciso di piantare 40.000 alberi chiedendo aiuto ad amici e parenti', ha scritto su Instagram Gisele Bündchen compie 40 anni: la brasiliana è stata per anni la top model più pagata al mondo nonché la modella di punta del marchio Victoria’s Secret. Ex di Leonardo Di Caprio, è attualmente sposata con Tom Brady da cui ha avuto due figli. Lasciate le passerelle si è dedicata al mondo dell’ecologia Nata ad Horzontina, nel Rio Grande do Sul, da una famiglia benestante di origini tedesche, Gisele Bündchen inizia a sfilare da giovanissima: aveva appena 14 anni quando è stata notata da un’agenzia di San Paolo Nonostante l’inizio precoce, i primi anni di carriera non sono particolarmente facili per la brasiliana: a causa del suo volto “irregolare” e molto particolare, sono in tanti a dire di “no” a Gisele. Proprio quella particolarità del viso sarà successivamente la carta vincente

La copertina in stile anni '90 per V Magazine approfondimento Tom Brady: "Ho conosciuto Gisele durante una telefonata" Miami, una piscina e una bionda mozzafiato con abiti attillati e seducenti, niente più lontano dal cliché se la protagonista di questa storia è la mitica Gisele per la quale sembra non essere passato un solo giorno da quell'emozionante addio alle sfilate di sette anni fa. All'epoca la Bundchen aveva ringraziato il mondo della moda che le aveva regalato fama e fortuna dicendo che il suo corpo le aveva chiesto di fermarsi, di prendersi una pausa (definitiva?) dai ritmi asfissianti delle fashion week cui aveva partecipato come volto di punta per oltre venti anni. Oggi Gisele di anni ne ha quarantadue, sta bene con sé stessa ed è più consapevole, come racconta a V Magazine nel servizio di copertina, al punto da rifare le stesse pose che aveva scattato per la rivista un bel po' di anni prima. Non teme la prova del tempo, la Bundchen, e gli scatti per il numero dell'estate della rivista ne sono la prova. Abbronzatissima e graffiante, Gisele posa in abiti couture e alta gioielleria, scintillante sotto al sole. Il numero speciale, in edicola negli States a partire dal 4 maggio, è una vera chicca per i collezionisti e i fan della modella ed è già in pre-order sul sito ufficiale della rivista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da V Magazine (@vmagazine) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La nuova Gisele approfondimento Gisele Bundchen e la challenge col marito su TikTok I redattori di V Magazine hanno invitato Gisele a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in questo particolare momento culturale che vede tornare alla ribalta l'estetica degli anni Novanta. Gisele, che ha forgiato l'immaginario collettivo di quella decade e non solo, non poteva non essere chiamata in causa per questo servizio fotografico che è un viaggio nella memoria ancora più significativo per la modella che oggi sente di poter affrontare nuove sfide, alla luce delle certezze che si affacciano nella vita di una donna della sua età, anche madre di due figli. Più creativa, più espansiva, Gisele si dice pronta ad andare oltre la sua comfort zone e, chissà, che questa nuova esperienza davanti all'obiettivo sia il tanto atteso nuovo inizio per lei che i fan attendono da anni.