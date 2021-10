Tom Brady: "Ho conosciuto Gisele durante una telefonata"

Il quarterback dei Buccaneers racconta i dettagli dell'incontro con la top model brasiliana Condividi:

Accanto agli indiscutibili meriti sportivi, Tom Brady, quarantaquattrenne statunitense giocatore di football nella formazione dei Buccaneers, è noto per la sua relazione d'amore con la supermodella internazionale Gisele Bündchen che ha sposato in California nel 2009. I due si erano conosciuti qualche anno prima tramite un amico comune. Brady ha rivelato i dettagli del loro incontro in una video intervista.

L'incontro con la top model nel 2006 approfondimento Gisele Bundchen e la challenge col marito su TikTok Tante domande, dallo sport alla vita privata e alle aspirazioni per il futuro, nello spazio di poco più di tre minuti. Tom Brady si è concesso generosamente alle telecamere di WSJ. Magazine, il luxury magazine del Wall Street Journal, che gli ha riservato il posto di cover star dell'edizione Fall Men's Style. Brady, ritratto in un elegante bianco e nero, opera del prestigioso obiettivo di Mario Sorrenti, ha mostrato il suo lato migliore, rivelando i dettagli della sua vita professionale, divisa tra lo sport e la passione per altri campi che si sono rivelati fonte di nuovi business, e alcuni aspetti della sua vita privata: le domande sulla splendida moglie, la top model Gisele Bündchen, non tardano ad arrivare. “Penso che la telefonata che mi abbia cambiato la vita sia stata quella del mio amico Ed che un giorno mi dice: conosco questa ragazza, credo tu debba chiamarla”. Così esordisce lo sportivo che risponde alla domanda che introduce il racconto del suo incontro con Gisele. Brady racconta che, su suggerimento di un amico comune - una situazione piuttosto ordinaria nella dinamica degli appuntamenti d'amore - chiamò la splendida top model ma questa prima telefonata finì con un messaggio in segreteria. Solo successivamente i due riuscirono a parlarsi e a dare inizio a quella che conosciamo come una grande storia d'amore. Lo sportivo è felice nel ricordare l'episodio, datato 2006, grazie al quale ha conosciuto la donna che definisce l'amore della sua vita.

Nel futuro: moda, cinema, fitness La conversazione che procede con un ritmo rilassato ed informale, abbraccia diversi temi sottolineando la pluralità di interessi del giocatore di football, che ad agosto ha compiuto quarantaquattro anni, e che una volta terminata la carriera sportiva ha già in mente nuovi sviluppi per il suo futuro lavorativo. Dal cinema, al fitness, alla moda, Brady saprà mettere a frutto l'esperienza maturata negli anni in cui è stato protagonista del jet set internazionale anche grazie alla sua straordinaria moglie.