Me contro Te, annunciate nuove date del tour di Sofì e Luì

Non si arresta il successo di Luì e Sofì, in tour in Italia nei mesi di novembre e dicembre Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nuova date per il tour dei Me contro Te. Luì e Sofì sono pronti per regalare nuove emozioni nella tournée in programma in numerose città italiane.

Me contro Te - Il Tour, le nuove date approfondimento David di Donatello, a "Me contro Te - Il Film" il premio spettatore Me contro Te - Il Tour è l’appuntamento con i due ragazzi (FOTO) affermatisi come un fenomeno mediatico di straordinario successo. La coppia ha comunicato l’aggiunta di nuovi appuntamenti con un post sul profilo Instagram da oltre un milione e mezzo di follower.

approfondimento Gossip, tutti i video Dalla popolarità social con milioni di visualizzazioni al successo sul grande schermo con la pellicola Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S, in grado di incassare oltre nove milioni e mezzo di euro al botteghino e seguito da Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata e da Me contro Te - Il film: Persi nel tempo.

approfondimento Me contro Te – Persi nel Tempo, il terzo capitolo dal 1° gennaio In attesa del debutto della serie Me Contro Te: La Famiglia Reale, in arrivo il 30 settembre su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la coppia ha comunicato l’aggiunta di nuove date al tour in programma nei mesi di novembre e dicembre.

approfondimento Me contro Te, annunciato il terzo film dei due youtuber La tournée avrà inizio il 5 novembre al Palazzetto dello Sport di Vigevano e si concluderà il 7 dicembre a Catania. Inoltre, la coppia terrà anche due spettacoli pomeridiani: il 13 novembre alle ore 16.00 a Roma e il 27 novembre, sempre alle ore 16.00, a Milano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Me contro Te | Sofì e Luì (@mecontrote) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie