Il set del film è diventato come una famiglia. Lo raccontano Sofia Scalia e Luigi Calagna, noti al pubblico come "Luì e Sofì" del duo dei "Me contro Te", impegnati nelle riprese del loro, secondo, film.

Il valore dell’amicizia e dell’amore, perché come dice Sofì “nella vita contano i sentimenti non le cose materiali”. E’ questo il tema alla base del prossimo nuovo film del duo più amato dai bambini, campione assoluto di visualizzazioni. L’incontro avviene sul set della pellicola in uscita il 1 gennaio 2021 e che si intitolerà “Me contro Te Il Film- Il Mistero della Scuola Incantata”. Nuove magiche avventure aspettano i ragazzi che saranno ancora alle prese con il loro acerrimo nemico, il temuto Signor S.

LA TRAMA DEL PROSSIMO FILM

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

IL SALUTO AI PICCOLI FAN

I ragazzi, originari di Palermo, in occasione della ripresa della scuola dopo il lockdown, ricordano anche ai loro fan l’importanza dello studio e dell’impegno in tutto quello che si fa.