Me contro te. il mistero della scuola incantata, al via riprese

Dopo il successo del loro primo film i "Me Contro Te" torneranno al cinema con una nuova inedita avventura. Al via le riprese a Roma

Si intitolerà “Me contro Te il film- Il Mistero della Scuola Incantata” e le riprese, inizate ora, dureranno circa cinque settimane. I ragazzini più amati dai bambini tornano sul set per un film diretto da Gianluca Leuzzi con protagonisti appunto Luì e Sofì

LA TRAMA DEL NUOVO FILM

Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione. Ad attenderli il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, "Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata" è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia.