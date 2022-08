Arisa su IG in una foto senza veli che è un inno al gender fluid

In un post recentemente condiviso sulla sua pagina di IG, la cantante mostra una sua foto in costume adamitico. E stavolta possiamo davvero usare l’espressione “costume adamitico”, dato che la stessa Arisa scrive nella didascalia: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo”. Aggiungendo: “E non c'è niente di sbagliato in me”

Arisa ha posato come mamma l’ha fatta (come si suol dire) in una foto recentemente condivisa sulla sua pagina di Instagram. E - per rimanere a tema modi di dire - il suo post sta facendo faville grazie al costume adamitico che la cantante propone. Stavolta possiamo davvero usare l’espressione “costume adamitico”, dato che la stessa Arisa scrive nella didascalia: “Sono ogni donna, ma sono anche un uomo”. Aggiungendo: “E non c'è niente di sbagliato in me”.



La popstar italiana decide di festeggiare l'alba dei suoi quarant'anni (che compierà il prossimo 20 agosto) proponendo un nudo integrale sui social network, non senza tralasciare un importante messaggio di tipo gender fluid. In questo scatto c'è anche molta body positivity, una filosofia di vita importante per Arisa e perciò sempre proposta ai suoi follower.

La musicista fin dall'alba della sua carriera si batte per sdoganare l'accettazione di qualsiasi tipo di fisicità ed estetica, inoltre ha dovuto fronteggiare numerosi attacchi di body shaming, quindi di certo sa di cosa sta parlando.

Un nuovo capitolo della sua battaglia per incoronare finalmente l’accettazione è la foto che si vede tra gli ultimi post di Arisa (foto che in realtà è un video, reso tale per aggiungere la pecetta con effetto bluring con cui l'artista ha dovuto censurare i seni, per non fare infuriare l'algoritmo di Instagram).



In fondo a questo articolo potete guardare il post in cui Arisa si mostra senza veli.