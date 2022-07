Jennifer Lopez Lo lancia JLo Body nel giorno del suo 53° compleanno

Quale miglior modo di festeggiare il proprio 53esimo compleanno se non con l’accoppiata vincente di una romantica luna di miele a Parigi, il calore della famiglia e un video in cui Jennifer Lopez posa più tonica e smagliante che mai? La cantante e attrice statuniteste ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario social in cui posa senza veli per la promozione dei nuovi cosmetici di JLo Body. Ecco il video Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Grandi festeggiamenti per la star della musica latina e pop Jennifer Lopez. Dopo il matrimonio con l’attore Ben Affleck e la luna di miele che sta passando con la sua famiglia allargata a Parigi, la cantante e attrice statunitense ha avuto anche l’occasione di celebrare il suo 53esimo compleanno con il lancio sui social delle novità cosmetiche di JLo Body, in un video che la ritrae bellissima e in forma smagliante.

Jennifer Lopez posa nuda sui social per promuovere la linea di cosmetici JLo Body approfondimento Jennifer Lopez e Ben Affleck, viaggio di nozze a Parigi È un periodo d’oro per Jennifer Lopez (ora Jennifer Lynn Affleck), tanto nella vita privata quanto in quella professionale. Dopo il vociferato matrimonio con l’attore Ben Affleck e la luna di miele che insieme al neomarito e i suoi figli sta trascorrendo a Parigi, la pop star e icona della musica latina, ha scelto di festeggiare il suo compleanno di domenica 24 luglio in un modo del tutto “wow”. L’artista ha pubblicato sui social un breve video che la ritrae tra costumi attillati e nudo, in posa per la promozione delle novità della sua linea JLo Body. 53 anni celebrati all’insegna della sensualità e del sentirsi bene nelle proprie forme. Tra creme e musica ipnotica, nella clip condivisa su Instagram, JLo racconta dell’incredibile potere dei suoi cosmetici, ora in formulazioni a crema e balsamo per il corpo, mostrando una silhouette da urlo, che sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza.

FOTOGALLERY Foto tratte dal profilo Instagram di Jennifer Lopez Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo J.Lo compie 53 anni. E' il primo compleanno da moglie di Ben Affleck Compleanno e luna di miele sulla Senna per Jennifer Lopez. La star, che oggi compie 53 anni, è in vacanza con il neo-marito Ben Affleck, dopo il matrimonio a Las Vegas celebrato in sordina una settimana fa. Jennifer Lopez, in piena luna di miele con il neo consorte Ben Affleck, festeggia oggi i suoi 53 anni, mentre le foto dei paparazzi immortalavano sbaciucchiamenti e tenere carezze nella città più romantica del mondo: Parigi Il 24 luglio Jennifer Lopez spegne 53 candeline. Star dello schermo e del palco, è un'esponente di spicco del pop latino, capace di vendere circa 80 milioni di dischi in carriera Jennifer Lynn Lopez nasce da una famiglia di origini portoricane il 24 luglio del 1969 a New York, nel quartiere di Castle Hill. Già all'età di 5 anni si cimenta sia nel ballo che nel canto. Una volta diventata maggiorenne, lascerà casa riuscendo a mantenersi subito da sola

Sguardo sui prodotti della linea JLo Body GUARDA ANCHE Gossip, tutti i video Per il suo compleanno Jennifer Lopez si è fatta fotografare senza veli per presentare al popolo del web e dei social tutte le novità del suo marchio cosmetico JLo Beauty che ora, oltre a sieri e maschere idratanti per il viso, arriva a includere anche interessanti prodotti per la cura del corpo. Non a caso, proprio nel video condiviso su Instagram, la cantante e attrice americana, svela ai fan l’arrivo di uno speciale balsamo ad azione rassodante e levigante per la pelle, dal nome FIRM + FLAUNT™ Targeted Booty Balm. “Dedichiamo tutta questa cura e attenzione alla pelle del nostro viso, ma a volte trascuriamo il corpo”, ha scritto Mrs Affleck su Instagram facendosi ritrarre in un vedo non vedo body cut-out nero. “Per me era importante creare una routine di cura della pelle per il corpo che rispondesse alle sue esigenze specifiche e uniche”, ha aggiunto rivolgendosi probabilmente e in particolare anche alle donne sopra i cosiddetti “Anta” che spesso faticano a ritrovare la propria bellezza e fiducia poiché impaurite dai primi segni del tempo che avana.