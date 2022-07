Polanski, procuratore di Los Angeles riconsidera il caso

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

I giudici che 45 anni fa condannarono Roman Polanski per violenza sessuale su una minorenne potrebbero aver infierito sull’imputato. Il regista lo dice da tempo, ora per lui si apre uno spiraglio. La questione potrebbe essere esaminata in sede legale, scrive Variety. Il nuovo procuratore della contea di Los Angeles, George Gascón, ha infatti accettato di riaprire un documento che potrebbe dimostrare come, ai tempi del processo, i giudici si comportarono in maniera scorretta con Polanski, negandogli il patteggiamento. Il regista e produttore cinematografico, 88 anni, premio Oscar per Il Pianista, si dichiarò colpevole di aver abusato di Samantha Geimer, all’epoca dei fatti 13enne. Fuggì però in Francia prima della sentenza. Vani i tentativi dei procuratori che hanno preceduto Gascón di ottenere l’estradizione di Polanski negli Stati Uniti. Così come sono stati vani gli sforzi del cineasta di risolvere il caso senza prima far rientro negli Usa.