The Palace, Oliver Masucci e Fanny Ardant nel nuovo film di Polanski

L'attore tedesco Oliver Masucci e la star francese Fanny Ardant si sono uniti al cast del nuovo film di Roman Polanski, The Palace. Tra gli attori della pellicola era già stato annunciato il nome di Mickey Rourke.

The Palace, i due nuovi ingressi approfondimento I migliori film con Fanny Ardant Oliver Masucci è un attore tedesco apparso, tra gli altri, in Animali fantastici: I segreti di Silente e nella serie Netflix Dark. Fanny Ardant, invece, è considerata una delle migliori attrici francesi della sua generazione. In carriera ha vinto, tra i vari riconoscimenti, due Premi César e un Orso d'argento al Festival di Berlino. Con un budget di 13 milioni di euro, il film è attualmente in lavorazione a Gstaad, in Svizzera, e sarà distribuito da Wild Bunch International.

The Palace, cosa sappiamo approfondimento Dal "Pianista" alle accuse di violenza: chi è Roman Polanski The Palace è prodotto da Luca Barbareschi con la società Eliseo Entertainment, e coprodotto da CAB Productions in Svizzera e Lucky Bob in Polonia. Scritto da Polanski e Jerzy Skolimowski, il film è ambientato in un palazzo di Gstaad la notte di Capodanno del 1999. Per gli ospiti dell'hotel, provenienti da tutto il mondo, la serata prenderà ben presto una piega inaspettata. “È un grande piacere lavorare con il leggendario e talentuoso Roman Polanski”, ha scritto Mickey Rourke su Instagram. L'attore ha spiegato che lavorare con una persona che fa parte dell’industria cinematografica da quasi sessant’anni permette di imparare sempre qualcosa di nuovo. Solitamente, ha aggiunto l'artista, non parla molto con i registi con cui lavora ma con Roman Polanski è stato diverso. “Qualsiasi suggerimento mi dia, mi facilita il lavoro grazie agli anni di esperienza e conoscenza che ha alle spalle”. Rourke ha poi elogiato la Svizzera, un Paese meraviglioso, con splendide cime innevate e l’aria pulita. L'obiettivo, per l'attore, è quello di dare il 110%.

approfondimento Roman Polanski compie 88 anni, i suoi 11 migliori film Le parole di Mickey Rourke sono state però criticate da alcuni fan, visto che Polanski, ad oggi, è ritenuto un fuggitivo dal governo degli Stati Uniti. Questo dopo la fuga del regista nel 1978, avvenuta a seguito della sua ammissione di colpevolezza per lo stupro di una ragazzina di 13 anni. In merito a The Palace, le riprese erano previste in l’autunno, ma sono state poi anticipate a marzo. Stando a quanto dichiarato da CAB Productions “la lista degli attori coinvolti non verrà annunciata, anche perché il casting non è ancora completo”, quindi è possibile che il cast contenga altri attori che non verranno al momento rivelati. Di certo sappiamo che, oltre a Rourke, nel film di Polanski ci sarà anche il portoghese Joaquim de Almeida, come riportato da Cine Tendiha. Smentito, invece, il coinvolgimento di Catherine Deneuve.