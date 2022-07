Angelina Jolie e sua figlia al concerto dei Maneskin al Circo Massimo

Musica

Show dei Maneskin al Circo Massimo di Roma , nella serata del 9 luglio, davanti a 70mila spettatori. Due ore di spettacolo, realizzato in collaborazione con Rock in Roma, per ripercorrere la loro favola in musica

Il via non poteva che darlo l'energia travolgente, tra lingue di fiamme sul palco, di Zitti e Buoni. Poi è toccato a In nome del padre e a Mammamia, per arrivare a Chosen, il primo singolo di successo della band del 2017, presentato durante X-Factor e a Womanizer, l'omaggio a Britney Spears

Intenso, come sempre, il momento in cui Damiano ha intonato Coraline, dedicato alla sua fidanzata Giorgia Soleri. Spazio anche per l'ultimo singolo Supermodel, per la cover Amandoti, per I wanna be your slave e per la cover inserita nel film Elvis If I can dream