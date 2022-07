La scaletta del concerto dei Maneskin a Roma al Circo Massimo

Nonostante l’appello dei medici per una sua cancellazione, resta in programma il concerto dei Maneskin a Roma. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan suoneranno questa sera, sabato 9 luglio, al Circo Massimo, per l’incredibile data del Rock in Roma che li vedrà esibirsi davanti a oltre 70mila persone. Ecco la possibile scaletta dei brani in scena Condividi

Dopo l'invito della comunità medica della Regione Lazio, che nei giorni scorsi si è rivolta alla band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan per una cancellazione tempestiva del loro concerto al Circo Massimo di Roma, in programma per oggi, sabato 9 luglio, gli organizzatori dello show dei Maneskin hanno nelle scorse ore tranquillizzato i fan provenienti al Rock in Roma da tutta Italia sul fatto che lo show si farà e non sarà rinviato a nuova data. La richiesta arrivava dai sanitari per non gettare ulteriore benzina sul fuoco di un nuovo picco della pandemia in atto, che avrebbe così potuto generare un nuovo cluster di positivi tra gli oltre 70mila fan che saranno presenti allo show. Ecco che, con un'esibizione che farà letteralmente esplodere il rock e l'energia al centro della Capitale, arrivano le prime indiscrezioni sulla possibile scaletta della serata.

I Maneskin in concerto al Circo Massimo di Roma, la scaletta approfondimento Covid, picco di casi: cancellare i concerti? Il parere degli esperti Nonostante l’invito dei medici di rimandare lo show per non incrementare i contagi da pandemia, resta quindi in programma per questa sera, sabato 9 luglio, il concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma. Esibizione che tra le altre, fa parte della ricca rassegna del noto festival rock romano, Rock In Roma 2022. Durante la serata, i Maneskin ripercorreranno tutto il loro viaggio in musica davanti a un’incredibile folla di oltre 70mila persone che lo scorso aprile sono state protagoniste di un sold-out lampo dei biglietti per partecipare all’evento. Ci sarà spazio per i nuovissimi singoli Supermodel e la cover di Elvis Presley, If I Can Dream, per il film Elvis che poche settimane fa ha visto Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan protagonisti sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. Ma anche vere e proprie “chicche” di repertorio: dalla sanremese Zitti e Buoni, che ha permesso al gruppo di farsi conoscere in tutto il mondo, fino ai successi di MammaMia e I Wanna Be Your Slave, ma anche il singolo Chosen che ha dato inizio a tutto con la loro partecipazione a X-Factor nel 2017. Ecco la possibile scaletta dei Maneskin per il concerto del Circo Massimo di Roma, sabato 9 luglio: Zitti e buoni In nome del padre Mammamia Chosen Womanizer (cover Britney Spears) La paura del buio Supermodel Coraline Close to the Top Amandoti (cover CCCP) I Wanna Be Your Slave If I Can Dream (cover Elvis Presley) For Your love Gasoline Torna a casa Vent’anni I Wanna Be Your Dog (cover The Stooges) Beggin’ (cover The Four Seasons) Morirò da re Touch Me My Generation Lividi sui gomiti Le parole lontane I Wanna Be Your Slave (bis)

Si avvicina per i Maneskin l’inizio del Loud Kids Tour Gets Louder Con la messa in scena della data romana al Circo Massimo, questa sera, sabato 9 luglio, si avvicina per i Maneskin anche l’inizio del famigerato e attesissimo Loud Kids Tour che con l’aggiunta di nuovi appuntamenti in Europa e Nord America, è di recente diventato Loud Kids Tour Gets Louder 2022/2023. L’inizio è previsto per la spaventosa notte di Halloween, 31 ottobre 2022, quando i Maneskin calcheranno il palco del Paramount Theater di Seattle (WA), prima di attraversare con la loro musica e la loro storia, ben sedici città statunitensi, per poi approdare anche in Canada e continuare nel 2023 con altre trentadue date europee, la maggior parte delle quali già sold-out. La grande festa finale con Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan è prevista per il 19 maggio 2023, con il concerto estone a Tallinn alla Saku Suurhall.