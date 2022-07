Matrimonio di Lindsay Lohan: si è sposata con Bader Shammas

La felicità di Lindsay Lohan

approfondimento

Lindsay Lohan annuncia il matrimonio con Bader Shammas

Non sappiamo molti dettagli in merito alle nozze di Lindsay Lohan e Bader Shammas, quel che è certo è che miglior regalo per i suoi 36 anni non poteva esserci. Infatti, l’artista è nata il 2 luglio 1986 e ha scelto il giorno del suo compleanno per uno degli eventi più importanti della vita di una persona. Questo il suo post su Instagram a riguardo: “Sono la donna più fortunata del mondo. Tu mi hai trovata e sapevi che ero alla ricerca della felicità. Sono incredula che tu sia mio marito, la mia vita e il mio tutto. Ogni donna dovrebbe sentirsi così ogni giorno”. È bene precisare, però, che alcuni magazine come People e PageSix sostengano che, in realtà, il matrimonio non sia stato celebrato sabato 2 luglio, bensì venerdì 1° luglio, citando una fonte molto vicina alla coppia. Per i fan di Lindsay Lohan questo è un dubbio che potrebbe protrarsi nel tempo, ma quel che conta è che la cantante abbia finalmente trovato la felicità dopo alcuni periodi complicati, in cui entrava e usciva da vari rehab. Michael Lohan, papà di Lindsay e anch’egli in passato in lotta con problemi di alcool, si è mostrato decisamente contento per il grande passo che ha visto coinvolta sua figlia: “Ora sono tutti felici. Lindsay ha recuperato la sua vita quando l'ha incontrato, ora sta vivendo una vita davvero felice e sana”. Secondo Michael, uno dei punti di forza della neo coppia di sposi è quella di essere molto discreti, non lasciandosi avvolgere dalle luci della ribalta come potrebbe avvenire per le persone famose.