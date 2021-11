Lindsay Lohan annuncia il matrimonio con Bader Shammas

La modella, attrice e cantante nata a New York è pronta per il fatidico “Sì”. Lo ha annunciato su Instagram, pubblicando la notizia accompagnata da una serie di foto romantiche

I due promessi sposi stanno insieme da poco meno di due anni e, al contrario delle relazioni precedenti, l’attrice 35enne questa volta ha tenuto nascosto questo idillio d’amore, proprio per proteggerne la veridicità e la purezza. Lontano da occhi indiscreti, Bader Shammas ha finalmente deciso di fare la proposta a Lindsay Lohan, che ha accettato esprimendo sui social tutto l’amore per il suo principe azzurro.

Fiori d’arancio per Lindsay Lohan. Il romantico annuncio

Il fidanzato della Lohan, appena rientrata sul set con una nuova commedia a sfondo natalizio prodotta da Netflix che andrà in onda nel dicembre 2022, è completamente estraneo al mondo dello spettacolo. Si occupa infatti di investimenti e finanza presso la banca Credit Suisse a Dubai. Ha frequentato l’Università di Tampa e la University of South Florida, studiando sia Ingegneria Meccanica che Finanza d’impresa. Su Instagram il suo profilo è privato e conta poco meno di 600 followers, a riprova che il mondo dello star system non rientra tra le sue priorità.

Felici e sorridenti, i due appaiono visibilmente emozionati. I followers non hanno fatto a meno di notare il prezioso anello di fidanzamento al dito dell’attrice, senza dubbio chiaro simbolo di matrimonio imminente. Un diamante di circa sei carati del valore di 250.000 mila dollari, in oro bianco e platino, da vera principessa. L’attrice di “Mean Girls” e “Ugly Betty”, nota al pubblico non solo per la sua carriera artistica ma anche per la sua vita mondana spesso costellata da episodi dissoluti, sembra aver messo la testa a posto.

Con Bader Shammas, l’ex stellina Disney sembra infatti aver ritrovato la felicità e, soprattutto, la serenità interiore. I due sono pronti a giurarsi amore eterno ed è subito caccia al luogo della cerimonia. Sarà a Dubai o a Los Angeles? Ci saranno festeggiamenti in stile hollywoodiano o verrà celebrata una cerimonia intima?

I due innamorati persistono nel riserbo più assoluto. Non resta quindi che attendere nuove, romantiche foto sul profilo della promessa sposa.