Marc Jacobs, Gigi e Bella Hadid irriconoscibili col nuovo taglio

Le due top model si sono sottoposte a una intensa seduta di trucco e parrucco per entrare nel mood della nuova collezione sperimentale, futuristica e punk dello stilista statunitense a cura di Vittoria Romagnuolo

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan sono letteralmente impazziti alla vista delle immagini di Gigi e Bella Hadid, star della passerella di Marc Jacobs che ha presentato a New York la sua nuova collezione per l'Autunno 2022. Le due top model hanno sfoggiato un beauty look e un taglio con rasature laterali che ha lasciato senza parole il pubblico presente al fashion show e quello dei social dove l'evento è stato trasmesso in diretta streaming. Le due modelle, che normalmente esibiscono una capigliatura fluente, si sono sottoposte a una lunga preparazione per interpretare al meglio il mood della collezione richiesto dallo stilista e anche questa volta sono riuscite a lasciare il segno con il loro fascino irresistibile.



Gigi e Bella Hadid con le tempie rasate alla sfilata di Marc Jacobs approfondimento Gigi Hadid e Mica Argañaraz donano il cachet delle sfilate all'Ucraina Per lunghe ore gli ammiratori di Gigi e Bella Hadid si sono chiesti se davvero le due splendide modelle avessero deciso di sacrificare le loro chiome sull'altare della moda, eventualità non impossibile quando la richiesta viene da Marc Jacobs, l'eccentrico e geniale principe della moda a stelle e strisce, che, da quando ha ripreso a sfilare con le nuove collezioni dopo una pausa durante le stagioni del Covid, sta contribuendo in maniera eccellente alla discussione sullo stile contemporaneo.

Le creazioni voluminose e originali per il prossimo autunno richiedevano uno sforzo specifico sotto il profilo del make-up e dell'hairstyle, così i professionisti del team di Jacobs hanno trasformato le sorelle Hadid in due perfette interpreti dello stile punk e futuristico immaginato dallo stilista.

Sopracciglia biondissime, completamente schiarite, e trucco effetto invisibile, quasi a suggerire il viso di una creatura che viene dal futuro. Tempie e orecchie in evidenza, invece, per quanto riguarda i capelli, acconciati in un taglio mullet col davanti caratterizzato da una frangia a scodella cortissima ed extension nella parte posteriore.

FOTOGALLERY ©Kika Press Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Gigi Hadid compie 26 anni: fotostoria della sorella di Bella Jelena Noura Hadid, detta Gigi, è nata a Los Angeles il 23 aprile del 1995. Considerata tra le più importanti modelle della nuova generazione, ha sfilato per brand prestigiosi come Marc Jacobs, Chanel, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Michael Kors. È fidanzata da anni con il cantante Zayn Malik con il quale il 20 settembre 2020 ha accolto la prima figlia, Khai. Ripercorriamo la sua storia in questa gallery Gigi è nata il 23 aprile 1995 a Los Angeles, in California. Figlia dell'operatore immobiliare palestinese Mohamed Hadid e dell'ex modella olandese Yolanda Foster, Gigi ha una sorella minore, Bella Hadid, e un fratello minore, Anwar Hadid, entrambi modelli. La sua carriera da modella inizia nel 2011, quando firma un contratto con la IMG Models. Nel 2012 viene scelta come testimonial di Guess Nel febbraio 2014 fa il suo debutto in passerella alla New York fashion week sfilando per Desigual.

Il make-up e l'hairstyle con effetti speciali approfondimento Bella Hadid, esordio da attrice nella terza stagione di Ramy Dopo la sfilata i più curiosi hanno potuto cercare online i segreti del backstage della sfilata newyorkese che si è avvalsa di truccatori specializzati, professionisti in SFX make-up, ossia trucco prostetico, che ricorre all'utilizzo calchi, stampi o protesi, come in questo caso.

Nel team al lavoro dietro le quinte, Marc Jacobs ha menzionato per il trucco Dian Kendal e Noël Jacoboni, quest'ultima a capo dello staff che si è occupato degli effetti speciali; per l'hairstyle, invece, il merito è di Duffy, un nome nel campo della moda che conta.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bella 🦋 (@bellahadid) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Altri ringraziamenti da parte dello stilista sono andati a Gigi e Bella Hadid che anche questa volta hanno raccolto la sfida di portare in passerella un sogno animato da visioni che provengono da una realtà lontana dalla brutalità di questo momento storico cui il creativo ha risposto con una collezione piena di sperimentazioni, di volumi e materiali, un gioco creativo serissimo che richiede la collaborazione delle indossatrici in passerella. La risposta di Gigi allo stilista è in post corredato da una didascalia chiarissima: “Farei qualsiasi cosa per Marc”.