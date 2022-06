Il produttore Valsecchi dona la casa di Pasolini al Comune di Roma

A svelare l’iniziativa è stato proprio il produttore cinematografico Pietro Valsecchi: “Alla fine di un’asta sono riuscito ad aggiudicarmi la prima casa in cui Pier Paolo Pasolini ha vissuto con sua madre, nei primi anni ’50, nel quartiere romano di Rebibbia”. Valsecchi ha inoltre spiegato che, in accordo con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore alla Cultura Miguel Gotor, l’abitazione sarà donata alla Capitale e diventerà un centro culturale destinato agli abitanti del quartiere e a tutta la città.

Nonostante Valsecchi sia lombardo, egli vive da più di 40 anni a Roma. La scelta di donare il prestigioso locale di via Giovanni Tagliere è stata motivata dallo stesso produttore. “ Sono davvero felice di restituire ai cittadini un luogo simbolico come questo, situato a pochi passi dal carcere di Rebibbia . Pasolini è stato un personaggio iconico del Novecento e in questa casa ha vissuto i suoi primissimi anni nella Capitale. La stessa città che ha raccontato magistralmente nelle sue opere, nei film e nelle poesie. Una Roma ricca di periferie ridotte in miseria, ma piene di passione e di vitalità . E sono ancora più contento di poter legare questo mio gesto ai miei primi anni a Roma, quando accompagnai Laura Betti in un’inchiesta sui passi di Pier Paolo Pasolini. Sono molto legato alla sua figura”.

Mamma Roma (1962) – Anche il secondo film da regista è ambientato nelle borgate romane. Questa volta la protagonista è una donna, una prostituta romana - interpretata da Anna Magnani - che vuole cambiare vita per dedicarsi al figlio Ettore. Viene presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e, come il precedente, provoca polemiche e critiche feroci. Magnani regala un’interpretazione straordinaria, recitando in mezzo a un gruppo di attori dilettanti

Pier Paolo Pasolini è nato a Bologna il 5 marzo 1922 . Dopo aver vissuto in Friuli-Venezia Giulia, nel 1950 si è trasferito a Roma. Regista, poeta, scrittore e molto altro: è stato uno degli intellettuali più eclettici e scomodi del Novecento. È stato trovato senza vita il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia, assassinato a 53 anni. Per celebrare i cento anni dalla sua nascita, ripercorriamo la sua filmografia (nella foto, Pasolini durante le riprese di Salò o le 120 giornate di Sodoma)

Il commento del sindaco di Roma

Una scelta molto apprezzata dall’amministrazione comunale, presente nella figura del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il Primo Cittadino ha ringraziato Pietro Valsecchi per il suo bellissimo gesto nei confronti della città e di Pasolini stesso, nell’occasione dei cent’anni dalla sua nascita. Anche Miguel Gotor, assessore alla Cultura, ha espresso la sua contentezza: “Non appena entreremo in possesso dell’edificio lavoreremo sodo per riuscire a creare un vero e proprio luogo della memoria, che celebri il grande scrittore e artista Pier Paolo Pasolini”.

La notizia della messa all’asta dell’abitazione aveva suscitato molte reazioni negative. A dicembre alcune associazioni presenti sul territorio avevano avviato una protesta pacifica, per dire no alla vendita della casa a tali condizioni. La volontà era quella di trasformare la struttura in un piccolo museo diffuso. La prima chiamata era andata deserta, facendo ipotizzare dal Comune di Roma la possibilità di far tornare nel patrimonio della Capitale l’abitazione, per destinarla a studiosi di Pasolini e del suo pensiero. Ora, grazie a Valsecchi, l’amministrazione potrà evitare di affrontare una spesa che non era stata prevista.