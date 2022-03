Pier Paolo Pasolini, in digitale le musiche dei primi film del regista

Per celebrare i 100 anni della nascita del grande artista italiano, escono in digitale (il 4 marzo) le colonne sonore dei primi capolavori e la compilation 100 YEARS OF PASOLINI - THE EARLY DAYS

La musica dei primi capolavori di Pier Paolo Pasolini sceneggiatore e regista arriva finalmente per la prima volta sul digitale, disponibile per un pubblico di ascoltatori che non ha ancora avuto la fortuna di apprezzare vere e proprie perle musicali, colonne sonore e titoli indimenticabili che fino ad oggi non comparivano nel mondo streaming. Brani interamente rimasterizzati dai nastri originali disponibili con 2 inediti assoluti anche in CD e in LP.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Pasolini, CAM Sugar, in collaborazione con Decca Records, il 4 marzo farà uscire in tutto il mondo la compilation 100 YEARS OF PASOLINI / THE EARLY DAYS: 22 brani scritti da Carlo Rustichelli, Piero Piccioni, Mario Nascimbene e Giovanni Fusco.