Carlo Verdone riceve a Napoli la laurea honoris causa in medicina

Vita da Carlo, il cast della serie tv di Carlo Verdone

E ancora, Carlo Verdone, che durante l’evento ha ricevuto la laurea honoris causa in medicina, racconta il suo legame stretto con la professione medica: “Tanti miei amici sono medici - dichiara l’attore - mi piace frequentare loro e cerco di evitare i colleghi, con cui, alla fine, si finisce sempre per parlare di incassi e di cinema. Sai che noia!” Ma la sua passione arriva da ancora più lontano: “È nato tutto intorno agli anni ’60. - ha rivelato - In quegli anni la casa della mia famiglia era molto frequentata da pezzi grossi in ambito medico. Tra di loro c’erano, per esempio, personaggi come Borromeo, Stefanini e Valdoni. Gente, per capirci, che curava il Papa e il Presidente della Repubblica. Così iniziai la mia collezione di enciclopedia medica, ma sapevo che non avrei mai potuto diventarlo perché ero troppo emotivo. La vista del sangue mi avrebbe ucciso.” Poi scherza “Ad un certo punto pensai di avere un tracoma. Allora mia madre si arrabbiò moltissimo e butto via tutto. Si era stufata delle mie autodiagnosi. Ancora oggi faccio diagnosi ai miei amici e in genere ci prendo sempre.”