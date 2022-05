Richard Gere festeggia al ristorante i 100 anni di suo padre

Domenica 29 maggio il divo ha celebrato il centenario di suo padre, portando Homer Gere (questo il nome del papà dell'attore) in un ristorante di Syracuse (comune dello stato di New York in cui vive suo padre) chiamato Pastabilities, presso Armory Square. Una bella festa per onorare un traguardo davvero eccezionale, quello delle cento candeline spente da questo ex assicuratore che per anni è stato volontario dei vigili del fuoco e di Meals on Wheels, programma di consegna pasti a domicilio ai bisognosi