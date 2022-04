Sfera Ebbasta, Healthy Color arriva a Napoli

Il ristorante fast food del rapper inaugurerà la nuova sede nel capoluogo campano il 20 aprile prossimo Condividi

È tutto pronto per l’inaugurazione del ristorante Healthy Color a Napoli: il 20 aprile, dalle ore 12:00, in Corso Umberto I 128, Sfera Ebbasta, il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon taglieranno il nastro per aprire simbolicamente le porte del loro locale nel capoluogo campano. Il fast food sarà dislocato nel centro storico della città, a pochi passi da Piazza Nicola Amore, comunemente denominata “I Quattro Palazzi”. I tre soci hanno dichiarato che l’apertura di Healthy Color a Napoli è quella che attendevano con più entusiasmo di tutte. Il ristorante, infatti, sarà il più ampio mai aperto del brand. Al suo interno saranno disponibili molte sale e grandi spazi dal sapore futuristico, ideati dagli street artist “Motorefisico”.

Un fast food per chi non ha tempo, ma vuole mangiare bene approfondimento Roma, Healthy Color: ristorante di Sfera Ebbasta apre la seconda sede Healthy Color è già sbarcato a Roma, Milano e Torino con grande successo. Il 13 aprile è stato aperto un punto a Trieste e i primi di maggio toccherà anche a Parma. Ora è il turno di Napoli, una città molto amata da tutti e tre i soci. Il menù del ristorante è ricco: dalle poke, ormai irrinunciabili, alle classiche insalate, dai wok alle tartare e agli hamburger. La scelta è stata fatta per accontentare una clientela sempre più varia, proponendo cibo salutare e servibile in poco tempo. La carta introduce un alimento sempre più in voga nella dieta degli italiani vegetariani e vegani: è l’iBurger di Beyond Meat. La caratteristica particolare è la composizione 100% vegetale, che riesce a riprodurre un sapore molto simile alla carne. I clienti possono scegliere di consumare il loro pasto all’interno del locale, oppure optare per il delivery o per il take away.

Mangiare sano è divertente, parola di Sfera Ebbasta approfondimento Sfera Ebbasta, rinviato il Famoso tour 2022: ecco le nuove date La scelta di portare avanti una catena di fast food “healthy” segue un concetto molto semplice: mangiare bene fa bene al nostro corpo ed è divertente. Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna ci credono davvero: “Vogliamo sensibilizzare le persone a una maggiore attenzione per il proprio corpo. - Hanno dichiarato i tre soci - In questa società, in cui siamo sempre tutti di fretta, alimentarsi nel modo corretto non è facile. Il nostro brand nasce per cercare di proporre un’alternativa valida ai corner food, proponendo cibi equilibrati, sani e gustosi.: è fondamentale prendersi cura di se stessi e volersi bene.”