All'asta la casa di Ennio Morricone con vista sul Campidoglio

Christie's International Real Estate ha pubblicato sul suo sito l'annuncio di vendita della prestigiosa dimora in cui è vissuto il maestro e dove peraltro ha composto alcune tra le musiche da film passate alla storia. La casa si trova in via dell’ Ara Coeli, a pochi passi dal Campidoglio

Ennio Morricone (la sua vita attraverso le frasi più famose) ha sempre avuto con la sua città natale un rapporto speciale ed è oggi in vendita l'attico in cui visse fino al 2017, dimora prestigiosa che possiamo riconoscere in alcune scene del film "Ennio" dedicato al maestro da Giuseppe Tornatore (Ennio di Giuseppe Tornatore vince il Nastro d'Argento 2022 per il miglior documentario), e in cui il compositore ha creato alcune delle intramontabili colonne sonore di pellicole passate alla storia. La base di partenza ammonta a 12 milioni di euro. L'annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale di Christie's International Real Estate Rome Exclusive.

Nel video in testa all'articolo "Ennio, il trailer del documentario su Morricone"