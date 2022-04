Chi è Nunzio Stancampiano, il ballerino di Amici 2022

Nunzio Stancampiano è uno dei ballerini in gara ad Amici 2022, in squadra con il maestro di ballo Raimondo Todaro. Il ragazzo è protagonista di alcuni ironici siparietti con la maestra Alessandra Celentano, che in più occasioni ha dimostrato di non apprezzarlo particolarmente. Ma chi è Nunzio Stancampiano? Conosciamolo meglio.

Classe 2003, originario di Adrano (Catania), Nunzio Stancampiano è giovanissimo. Fin da quando era un bambino, il suo insegnante è stato Raimondo Todaro . Da ragazzino Nunzio era piuttosto basso, tanto che il professore temeva non sarebbe diventato un danzatore alto e slanciato. Nunzio, però, nel giro di pochi anni ha raggiunto il metro e novanta. Ha partecipato a competizioni di ballo latino americano in Italia e all’estero, arrivando fino in finale ai Campionati Europei nel 2019.

Si avvicina il via al serale di Amici 21, previsto nella prima serata del 19 marzo su Canale 5. Il meccanismo del programma vede la consueta sfida a squadre, con i professori in coppia tra loro: Pettinelli con Peparini, Cuccarini con Todaro e per finire Zerbi con Celentano. In questa gallery un ripasso per scoprire chi sono i giudici di questa edizione e ovviamente i ballerini e i cantanti in gara

Nunzio Stancampiano ad Amici

Nunzio è arrivato ad Amici 21 a settembre, per giocarsi con Mattia Zenzola l’unico banco di latino americano aperto da Raimondo Todaro. Quando viene scelto Mattia, il 18enne attacca Todaro via social, convinto che avrebbe dovuto sceglierlo. Mattia però, a causa di un infortunio al piede è costretto a ritirarsi. Nunzio viene quindi richiamato e diventa ufficialmente un concorrente della scuola. Tornato ad Amici 2022, il ballerino si è poi scusato con Todaro, spiegando di aver avuto una reazione impulsiva. Durante il serale Nunzio Stancampiano è emerso per il suo fare molto sicuro e per un video tutorial dedicato alla maestra Alessandra Celentano, nel quale il ragazzo, con una certa ironia, spiega nel dettaglio i passi della Rumba, per far capire alla professoressa che non ha mai creduto in lui come si balla davvero il latino americano.