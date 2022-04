Cardi B, il suo account Instagram è scomparso

Nelle scorse ore alcuni utenti si sono accorti dell’improvvisa scomparsa del profilo della cantante da oltre centoventotto milioni di follower. Infatti, al momento, l’account di Cardi B non risulta visibile, nessuna spiegazione però per tale avvenimento.

Belcalis Marlenis Almánzar , questo il nome all’anagrafe, è tra le protagoniste indiscusse della scena discografica internazionale. Nel corso degli anni l’artista , classe 1992 , si è affermata come una delle celebrity più seguite sui social.

Singolo dopo singolo Cardi B si è imposta come una vera e propria stella della discografia, tra i suoi brani più popolari Bodak Yellow, I Like It e WAP con Megan Thee Stallion.