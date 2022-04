Kim Kardashian presta a Pete Davidson il suo golf cart rosa

Il nuovo fidanzato di Kim Kardashian e l'ex compagno di Kourtney Kardashian sono diventati buoni amici negli ultimi mesi e insieme scherzano sui social Condividi

Pete Davidson è sempre più vicino al cuore di Kim Kardashian, come conferma l'ultima Story pubblicata sul profilo ufficiale di Scott Disick, ex compagno della sorella di Kim, Kourtney Kardashian, e padre dei suoi tre figli. Il comico del Saturday Night Live, che esce con la ex signora West da ormai qualche tempo, è andato a casa di Disick a bordo del cart rosa della sua nuova fidanzata per portargli una pizza, una scenetta divertente che riflette le nuove dinamiche della famiglia più spiata d'America.



Davidson e Disick amici da un anno approfondimento Kim Kardashian pubblica su Instagram le prime foto con Pete Davidson La storia tra Kim Kardashian e Pete Davidson va a gonfie vele come dimostrano gli attimi di quotidianità mostrati sui profili social da molti milioni di follower dei membri della popolare famiglia americana.

Il comico della tv sembra aver completato il suo inserimento nella famiglia allargata di Kris Jenner, operazione probabilmente resa più facile dal suo carattere allegro e gioviale. La visita a bordo del vistoso cart rosa di Kim Kardashian è esempio di quanto il giovane attore sia in buoni rapporti pressoché con tutti i membri della famiglia di lei, primo fra tutti Scott Disick che, secondo le versioni ufficiali, avrebbe avuto un ruolo nel fatale incontro con Kim Kardashian. Gli insider affermano che a Scott piaccia molto Pete anche perché i due hanno molto in comune.

Entrambi di New York City (Disick ha sempre affermato nel reality di essersi trasferito sulla West Coast per stare vicino a Kourtney e i suoi figli), hanno affrontato dei percorsi di riabilitazione in giovinezza a causa della dipendenza da alcol e altre sostanze. Nella scorsa stagione, quando la relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson non era ancora di dominio pubblico, Disick avrebbe partecipato a diversi incontri insieme ai due che si erano conosciuti ai tempi dell'ospitata di Kim Kardashian al SNL.



Immagine tratta dal profilo Instagram @letthelordbewithyou

Scott Disick nel nuovo reality approfondimento The Kardashians, trailer della serie originale in uscita il 14 aprile Non è la prima volta che il pubblico dei social media assiste a cordialità e scherzi tra Pete Davidson e Scott Disick la cui recente amicizia sembra destinata a proseguire. Davidson, molto inserito nel mondo dello spettacolo a stelle e strisce, è amico di lunga data anche di Travis Barker, fidanzato ufficiale dell'ex compagna di Disick, ma pare che la cosa non infastidisca la sua nuova conoscenza. Scott Disick, compagno per più di dieci anni della maggiore delle figlie di Kris Jenner, è ancora molto legato alla famiglia Kardashian anche perché, fin dai primi tempi dopo la separazione, si è impegnato ad allevare insieme all'imprenditrice di Poosh i tre figli nati dalla loro relazione. Vicino di casa di Kim Kardashian, Disick sarà quasi certamente uno dei protagonisti di The Kardashians, il nuovo reality targato Hulu che a breve debutterà in tv negli Usa e che sarà disponibile in streaming anche in Italia su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).