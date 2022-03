Emmy Awards, esclusa ogni produzione finanziata dal governo russo

"Non possiamo, in buona fede, fare affari con entità associate o finanziate dal governo russo", fa sapere il presidente della Natas Terry O'Reilly. Tutti i titoli in qualsiasi modo associati al Cremlino non potranno così gareggiare alla premiazione 2022. La presa di posizione degli Emmy si aggiunge a quella di Disney, Sony, Universal e Warner, che hanno bloccato l'uscita dei propri film in Russia. Netflix ha annunciato lo stop anche all'acquisizione di titoli russi

Continuano le prese di posizione del mondo dello spettacolo contro l'offensiva militare russa in Ucraina. Nessuna produzione finanziata dal governo russo, o comunque legata in altro modo al Cremlino, potrà sperare di vincere un Emmy, uno dei premi più importanti per il mondo televisivo. Lo ha dichiarato la Natas (National Academy of Television, Arts & Sciences), che si occupa dell'organizzazione degli Emmy Awards. "Come innumerevoli individui e organizzazioni di tutto il mondo, la Natas è rimasta sconvolta dall'attacco senza precedenti, non provocato, fatto dalla Russia al territorio sovrano ucraino", si legge in un comunicato rilasciato da Terry O'Reilly, presidente della Natas. Per questo, gli Emmy "non possono, in buona fede, fare affari con entità associate o finanziate dal governo russo". Ogni produzione in lizza per poter finire tra quelle nominate agli Emmy 2022, di conseguenza, "viene squalificata".