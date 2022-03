Marilyn Manson fa causa per diffamazione a Evan Rachel Wood

Il cantante ha depositato una denuncia contro l'ex moglie e il suo compagno, accusati di aver manipolato le presunte vittime del musicista nell'indagine per violenza e abusi sessuali a cui è sottoposto

Marilyn Manson ha fatto causa a Evan Rachel Wood per diffamazione, in seguito alle accuse di abusi sessuali che l’attrice aveva rivolto contro il musicista ed ex marito. Secondo Manson si tratta di “falsità malevole”. A dare la notizia è stata Variety, che ha avuto accesso alla documentazione ufficiale consegnata da Manson mercoledì 2 marzo alla Corte Suprema di Los Angeles.