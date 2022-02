Millie Bobby Brown, festa di compleanno col fidanzato Jacob Bongiovi

Millie Bobby Brown ha compiuto 18 anni il 19 febbraio. Per l'occasione l'attrice, diventata celebre grazie al ruolo di Undici in Stranger Things, ha deciso di vestirsi a tema Barbie : lei in versione bambola, mentre il fidanzato Jacob Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi, si è trasformato in Ken.

Millie Bobby Brown diventa Barbie

approfondimento

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sorpresi mano nella mano

Millie Bobby Brown ha indossato una parrucca bionda e un corsetto ricamato, mentre Jacob Bongiovi, 19 anni, ha sfoggiato una camicia marrone stampata a fiori. L'attrice ha fatto realizzare il costume da Annie's Ibiza, un brand di moda sostenibile famoso per le collezioni vintage e i capi realizzati in modo etico e responsabile. La festa, alla quale hanno partecipato circa una quindicina di amici della star, si è svolta presso il nightclub Cirque Le Soir di Londra per poi spostarsi al Windmill Club. Barbie e Ken hanno condiviso alcuni scatti sui social: “Hey Ken!” ha scritto l'attrice, mentre Jake ha pubblicato lo stesso scatto e ha scritto: "Buon compleanno Barbie", seguito da "ily" (ti amo) e un simbolo del cuore. Millie Bobby Brown intanto si sta preparando per la premiere della stagione 4 di Stranger Things, che debutterà su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in due parti, la prima il 27 maggio e la seconda 1 luglio. È stata annunciata anche la quinta stagione, che dovrebbe essere l'ultima. Sono passati solo sei anni da quando Millie è diventata famosa in tutto il mondo a soli 11 anni proprio grazie alla serie fantascientifica ambientata negli anni '80. In poco tempo è stata nominata per due Emmy, è stata indicata dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo ed è diventata la più giovane ambasciatrice di buona volontà delle Nazioni Unite.