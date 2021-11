Millie Bobby Brown rende ufficiale la relazione con Jake Bongiovi

La 17enne attrice britannica, conosciuta per i suoi ruoli chiave di Eleven nella serie Netflix “Stranger Things” e in “Enola Holmes” (entrambi visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha nelle scorse ore definitivamente confermato tutte le indiscrezioni che già da alcuni mesi la volevano al fianco del 19enne Jake Bongiovi, aspirante attore nonché figlio della rock star Jon Bon Jovi. La ragazza ha condiviso su Instagram quello che può essere considerato come il primo scatto di coppia . Jake abbraccia Millie baciandola sulla guancia. Un gesto che risulta ancora più romantico se si pensa all’età dei due, ancora adolescenti, e alla location davvero magica. Entrambi si trovano in una cabina della celebre London Eye , la ruota panoramica londinese che affaccia sulle luci notturne di tutta la città, rivelando un panorama mozzafiato. Immagine di coppia che non è stata la sola. Anche Jake Bongiovi ha condiviso uno scatto con la fidanzata Millie all’ora del tè : “Stiamo mettendo su una band” ha scritto il ragazzo che tra le caption non manca mai di ironia, “Inviateci delle idee per il nome”.

Chi è Jake Bongiovi

Il 19enne Jake Bongiovi è il terzo dei quattro figli del rocker Jon Bon Jovi e della moglie Dorothea Bongiovi. Cresciuto in New Jersey, studia ora come aspirante attore all’Università di Syracuse (nello Stato di New York). Alto, biondo, occhi azzurri, ha più volte mostrato – specie sui social – la sua vena simpatica e autoironica, non mancando di postare anche divertenti scatti accanto a Millie che fino a poco fa definiva “bff” (“Best Friend Forever” cioè “migliore amica”). Dopo una serie di scatti estivi – diffusi in esclusiva da Daily Mail – in cui Millie e Jake sono stati immortalati passeggiando mano nella mano a New York, i due non si sono più nascosti. Sono infatti state parecchie le storie postate dalla giovane coppia negli scorsi mesi – come quella di Bobby Brown immortalata mentre teneva un braccio attorno al collo del fidanzatino. Scatti che non hanno lasciato più dubbi circa lo status sentimentale dei due ragazzi, anche se non lo hanno mai confermato direttamente, fino a ieri.