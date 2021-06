Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sorpresi mano nella mano

Millie Bobby Brown fidanzata con il figlio di Jon Bon Jovi?

L’attrice di “Stranger Things”, 17 anni, è stata avvistata mentre passeggiava in atteggiamenti romantici con Jake Bongiovi, figlio diciannovenne di Jon Bon Jovi, lo scorso giovedì 17 giugno. Lei con una romantica gonna lilla, lui con camicia e shorts da mare, i due sono apparsi davvero affiatati.

Per la verità, Millie e Jake non si sono mai nascosti. Sul profilo Instagram di Jake c’è un selfie, scattato in macchina, che li ritrae insieme. Ma si credeva fosse una semplice amicizia. Le foto scattate a New York, invece, sembrano confermare il contrario: c’è davvero un flirt in corso, tra l’attrice (che ha esordito in “Godzilla II - King of the Monsters” ed è la protagonista di “Enola Holmes”) e il figlio d’arte? Così parrebbe, a dispetto di quella vecchia didascalia che recita “bff” (best friends forever, migliori amici per sempre). Peraltro, non mancano di commentarsi le foto a vicenda Millie e Jake. Come quando il ragazzo, che è uno dei quattro figli di Jon Bon Jovi e di Dorothea Hurley, ha condiviso uno scatto della sua infanzia scrivendo “Wednesday mood”, e l’attrice ha commentato: “Adorabile”.