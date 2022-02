Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate

Tra poche ore al via la settimana della moda meneghina, che aprirà le danze il 22 febbraio e andrà avanti fino al 28 febbraio. Sulle passerelle vedremo le sfilate delle collezioni autunno inverno 2022, con un calendario molto fitto e soprattutto finalmente in presenza (per la maggior parte degli show). Tra gli ospiti fissi si riconfermano Fendi, Prada e Versace, tra gli altri. Anche Bottega Veneta e Gucci tornano sulle passerelle milanesi, dopo gli show itineranti e online scelti per le ultime edizioni pandemiche

Tra gli ospiti fissi si riconfermano i grandi nomi del made in Italy, quali Fendi, Prada e Versace, così come Max Mara e Dolce & Gabbana, giusto per citarne alcuni.

A tornare "a casa" dopo alcune edizioni mancate ci sono Bottega Veneta e Gucci, due brand che per le ultime settimane della moda avevano optato per la variante alternativa degli show itineranti, fuori Milano, e degli show in digitale, online.



Anche Armani tornerà a sfilare in presenza, dopo che a gennaio aveva cancellato gli show di moda previsti per presentare la collezione uomo e couture a causa della variante Omicron del Covid.