Jacquemus 24/24, il pop up store arriva a Milano per la Fashion Week

Arriva a Milano Jacquemus 24/24, il pop-up store ideato dallo stilista francese Simon Porte Jacquemus, fondatore dell'omonimo marchio di abbigliamento e accessori.



In occasione della Milano Fashion Week, il format già sperimentato in altri Paesi (per ora uno solo, la casa natale dello stilista: Francia, Parigi) debutterà anche da noi.



Si tratta di una formula che prevede negozi temporanei operativi no-stop, e infatti il temporary shop in questione sarà caratterizzato da ritmi dickensiani: dalle nove del mattino del 25 febbraio fino alla mezzanotte del 27 febbraio 2022, chiunque si svegli nel cuore della notte con una voglia irrefrenabile di handbag, sneakers extralusso e via dicendo, potrà finalmente trovare pane per i propri denti.

Ma, nonostante i ritmi à la Dickens cui accennavamo pocanzi, niente paura perché nel negozio tutto quanto sarà totalmente automatizzato, quindi i ritmi dickensiani qui saranno coniugati a personale asimoviano, nel senso che saranno dei robot, delle sfruttabilissime macchine a servire i clienti.



I dettagli relativi all'indirizzo meneghino di questo innovativo negozio non sono ancora stati rivelati, così come rimane per adesso un mistero la selezione dei prodotti disponibili all'acquisto.

Tutti i particolari dovrebbero venire alla luce in maniera ufficiale entro la fine di questa settimana.