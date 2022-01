6/11 ©Webphoto

Nel 1961 troviamo Poitier come capofamiglia in “Un grappolo di sole”: la pellicola mette a nudo le difficoltà per una famiglia afroamericana nel vivere il ‘sogno americano’, in un'epoca in cui il razzismo era ancora diffuso negli Stati Uniti. Il film è stato presentato in concorso al 14° festival di Cannes