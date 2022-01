Nicholas Cage e Riko Shibata aspettano il primo figlio insieme

Nicolas Cage, nuovo figlio in arrivo

"I futuri genitori sono euforici!" ha detto il rappresentante dell'attore. Nicolas Cage, 58 anni, ha sposato Riko, 27, il 16 febbraio 2021. Un matrimonio “molto intimo al Wynn Hotel di Las Vegas", stando a quanto riferito da un rappresentante dell'attore. La data è stata scelta perché era speciale per Cage visto che era il compleanno di suo padre, August Coppola. "È vero e siamo molto felici" aveva rivelato lo stesso divo in una dichiarazione all'epoca rilasciata a People. La coppia si è conosciuta a Shiga, in Giappone, nel 2020, tramite amici comuni. L'attore era lì per girare il film “Prisoners of the Ghostland”. I due hanno fatto il loro debutto ufficiale a luglio 2021 alla premiere del film Pig di Cage. Sono apparsi poi sulla copertina della rivista Flaunt nell'ottobre 2021. Il mese successivo hanno calcato il tappeto rosso alla festa GQ Men of the Year 2021 a West Hollywood, in California. Nicolas Cage ha annunciato il fidanzamento nel programma radiofonico di suo fratello Marc Coppola nel 2020, dopo che Riko aveva appena visitato New York con lui. "Ha lasciato New York ed è tornata a Kyoto, in Giappone, e io sono tornato in Nevada e non l'ho vista per sei mesi", ha detto. "Siamo davvero felici insieme e siamo davvero entusiasti di trascorrere del tempo insieme, quindi alla fine ho detto 'Guarda, voglio sposarti' e ci siamo fidanzati su FaceTime". Nicolas Cage è stato spostato cinque volte: nel 1995 con Patricia Arquette, con la quale ha recitato nel 1999 in Al di là della vita e da cui ha divorziato nel 2000. Nel 2002 con Lisa Marie Presley, un matrimonio durato un mese e mezzo. Nel 2004, due mesi dopo il divorzio ufficiale dalla Presley, ha sposato la cameriera asiatica Alice Kim, dalla quale ha avuto il suo secondo figlio, Kal-el e dalla quale si è separato nel gennaio 2016. Nel 2019 ha sposato la makeup artist Erika Koike, chiedendo però l'annullamento delle nozze appena quattro giorni dopo. Riko Shibata è quindi la quinta moglie dell'attore.