Butcher's Crossing, nuovo look per Nicolas Cage: FOTO

Il prolifico attore americano, già premio Oscar, cambia volto per accogliere la nuova sfida per il grande schermo in cui vestirà i panni di un cacciatore di bisonti del Kansas Condividi:

La prima foto del film d'esordio di Gabe Polsky mostra il sorprendente cambio di look di Nicolas Cage, star della pellicola western al momento in fase di riprese. L'attore, che è chiamato ad entrare nei panni di un cacciatore di bisonti, appare senza capelli. Il suo personaggio, Miller sarà completamente pelato.



Il look selvaggio del cacciatore di bisonti approfondimento I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO Nicolas Cage è pronto ad affrontare una nuova sfida cinematografica e, c'è da scommettere, che una delle maggiori difficoltà per interpretare il suo ruolo in “Butcher's Crossing” è stata quella di rasarsi totalmente i capelli. Nel primo scatto dal set, svelato da Deadline, attualmente allestito nello stato del Montana, Cage appare in tenuta decisamente selvaggia, con una giacca molto voluminosa, presumibilmente di pelliccia d'animale, e camicia di jeans. Sullo sfondo, un paesaggio boschivo, suolo incolto ed alberi vigorosi che si stagliano su un cielo limpido.

@Deadline

approfondimento I migliori film di Nicolas Cage Questa foto basta ad entrare immediatamente nel mood della pellicola, un western, in cui il divo di Hollywood è chiamato a recitare la parte di Miller, un cacciatore di bisonti del Kansas, della cittadina di Butcher's Crossing, luogo che dà il titolo al film. “Butcher's Crossing” è il titolo del libro del 1960 scritto da John Edward Williams ripreso da Polsky per il suo esordio con un lungometraggio. Primo libro di narrativa anche per Williams, è un romanzo fatto di paesaggi, di avventura e di lotta per la sopravvivenza, perfetto nella sua enigmaticità all'adattamento per il grande schermo. La vicenda parte da Will Andrews, giovane studente di Harvard che abbandona gli studi per partire alla ricerca di nuovi stimoli. Intenzionato ad impegnarsi nella caccia di bufali, si imbatte con Miller (Nicolas Cage) ed il loro primo incontro sarà proprio a Butcher's Crossing. L'inverno che sopraggiunge di lì a poco stabilirà la supremazia della natura e dei forti sui deboli: la storia, infatti, è una grande narrazione sugli uomini, la solitudine, l'amore e la ricerca di sé.