Chiara Ferragni negativa al Covid, Fedez ancora positivo

Covid, Chiara Ferragni e Fedez in un video social: "Siamo positivi"

In questi giorni di festa i Ferragnez hanno pubblicato delle storie su Instagram raccontando come vivevano la quarantena. Da quello che abbiamo visto sembra che Chiara abbia rinunciato ai vestiti più glamour poiché spesso la si vede in tuta o in pigiama e comunque sempre con la mascherina. La coppia abbandona i dispositivi di protezione solo per mangiare. Cosa che fa in camera, anziché in cucina.