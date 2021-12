Ferragnez positivi: come stanno passando la quarantena

La coppia è risultata positiva al coronavirus e sta documentando sui social come vive l’isolamento coi suoi due bambini, che non hanno contratto il virus Condividi

Sono passati due giorni da quando Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato sui social di essere risultati positivi al coronavirus dopo un tampone molecolare. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri”, ha raccontato l’imprenditrice. “Siamo positivi ma i bambini, non si sa come, per ora sono negativi". Da allora, la famiglia è chiusa in casa, nel quartiere Citylife di Milano, e racconta su Instagram come sta trascorrendo la quarantena.

Dalle mascherine ai pasti in camera

Dalle storie pubblicate su Instagram, sembra che l'influencer abbia rinunciato momentaneamente ai vestiti più glamour. Spesso la si vede indossare una semplice tuta o un pigiama e, immancabile, la mascherina. "Dobbiamo indossarle in casa tutto il giorno", ha spiegato Ferragni, perché non è possibile "mantenere le distanze coi bambini, dovendoli accudire tutto il giorno". La coppia abbandona i dispositivi di protezione solo per mangiare. Cosa che fa in camera, anziché in cucina. "Quando la Ferry finisce, ci diamo il cambio", spiega Fedez in una storia inquadrando alcuni piatti appoggiati sul letto. Per il resto del tempo la coppia si dedica ai figli, Leone e Vittoria, spesso inquadrati mentre giocano insieme. "Il Covid non vuole passare?", chiede in una storia recentemente pubblicata il più grande dei due. "Ci mette un pochino, ma vedrai che fra poco sarà passato", risponde Ferragni. Tra un gioco e l'altro c'è spazio anche per qualche film. Uno degli ultimi che la coppia ha visto è "La mano di Dio", di Sorrentino, che l'influencer ha definito "stupendo".