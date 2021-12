Covid, Chiara Ferragni e Fedez in un video social: "Siamo positivi"

"Siamo asintomatici, la nostra priorità è proteggere i nostri figli", ha spiegato il rapper nel filmato girato nella loro casa di Milano insieme alla influencer dove entrambi indossano una mascherina. "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare - ha aggiunto la moglie -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi" Condividi

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un video sulle loro pagine social di essere positivi al coronavirus. "Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi", ha spiegato il rapper nel video girato nella loro casa di Milano insieme alla moglie dove entrambi indossano una mascherina. "Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare - ha aggiunto Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi" (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE - TUTTI I VIP RISULTATI POSITIVI).

Fedez: "Siamo asintomatici, nostra priorità è che i bimbi stiano bene" approfondimento Coronavirus, ecco tutti i vip risultati positivi. FOTO Il rapper ha poi fatto un bilancio della situazione che sta vivendo la famiglia Ferragnez: “Dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere le distanze, più di tanto, coi bambini, dovendoli accudire. Fortunatamente siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e quindi speriamo che continui così. So che molti di noi sono nella nostra stessa situazione. Teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda".



Fedez: "Un lato positivo, farò il Capodanno a casa" leggi anche Covid, Jovanotti è positivo: “Test rapidi non così efficaci” “C’è un lato positivo - continua nelle stories il cantante -, farò il Capodanno a casa, questa è una grande conquista personale. Lato tragicomico: non ho una vita sociale e non esco quasi mai di casa eppure… eccomi qua. Lato fastidioso: stare tutto il giorno con le mascherine in casa”